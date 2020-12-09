Юрист прокомментировал новые правила разведения костров на дачных участках

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Юрист Елена Пономарева в беседе с Москвой 24 объяснила, что новые правила разведения костров на частных участках не запрещают жарить шашлыки на даче. Однако теперь в обязательном порядке придется обзавестись мангалом.
Ранее сообщалось, что с 1 января владельцам частных домов в населенных пунктах запретят сжигать мусор и разводить костры на территории из-за новых правил противопожарного режима. В частности, нельзя будет использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия.
Новые правила будут действовать в течение 5 лет, а штрафы за их нарушение составят от 2 до 3 тысяч рублей, а в случае возникновения пожара – до 5 тысяч рублей.
"Здесь мы говорим об открытом огне, о неконтролируемых кострах на землях частных домовладений. Жарить шашлыки на даче или сжигать траву не запретят. Но с 1 января это можно будет делать только в специально оборудованных и отведенных для этого местах. То есть шашлыки жарить,только на мангале, сжигать мусор, траву, ветки – в специальных мусоросжигателях – они продаются у нас", – объяснила Пономарева.
Юрист отметила, что теперь в сжигании веток и травы, которые регулярно происходят на дачных участках, может помочь администрация населенных пунктов. "Администрация может организовать специальное оборудованное место, куда жители могут свозить скошенную траву, ветки и так далее и там их сжигать", – пояснила Пономарева.
Юрист добавила, что новые правила направлены на усиление безопасности на дачных участках, а также на создание экологичного подхода к утилизации мусора.
Ранее в России был принят закон о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах при ЧС. Так, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях режима чрезвычайной ситуации для граждан штрафы составят от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.
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