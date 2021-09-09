Эксперт рассказал, стоит ли россиянам бояться нового вируса, вызывающего лихорадку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в беседе с Москвой 24 рассказал, в чем опасность найденного в России нового вируса, который вызывает симптомы лихорадки.

Ранее о его обнаружении рассказали специалисты центра "Вектор" Роспотребнадзора. Вирус нашли в образцах сыворотки крови нескольких пациентов из медучреждений Ростовской области с Конго-Крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ). Ему дали название Manych.

По словам ученых, он родственен вирусу JMTV. В 2014 году его нашли китайские ученые в слюнных железах различных видов клещей. В "Векторе" сообщили, что всего с лихорадкой госпитализировали 20 пациентов. У всех наблюдалась температура около 39 градусов и озноб. Они прошли стандартную процедуру лечения от ККГЛ, все люди выздоровели.

По словам Скулачева, беспокоиться по поводу появления нового вируса пока не стоит.

"Человечество все время сталкивается с огромным количеством разных вирусов. Слава богу, большинство из них не могут передаваться от человека к человеку. Пандемия COVID-19 показала, насколько все плохо, когда вирус приобретает такие свойства. Но в данной ситуации такой угрозы нет", – говорит вирусолог.





Максим Скулачев вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Это замечательная работа команды из "Вектора", она имеет большое научное значение. Но пока это очень редкое заболевание. И никаких биологических оснований считать, что именно оно превратится в пандемию и научится передаваться от человека к человеку, нет. Вирус этого типа до сих пор такого не умеет. И непонятно, с какой стати он вдруг этому научится.

Скулачев напомнил, что на сегодняшний день два основных заболевания, которые переносят клещи, – энцефалит и болезнь Лайма. Поэтому к укусу нужно отнестись очень серьезно и немедленно обратиться за помощью, советует собеседник Москвы 24.

"Клещи в природе переносят энцефалит, болезнь Лайма и еще с десяток других заболеваний. Включая весьма неприятную Конго-Крымскую геморрагическую лихорадку. Наверняка новый вирус тоже был в этом списке. Просто он настолько редкий, что его только сейчас сумели поймать. Похоже, впервые в мире", – отметил эксперт.





Максим Скулачев вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Есть единственный момент, который может вызывать небольшое беспокойство. Возможно, из-за изменения климата или экологии произойдет распространение этих клещей или животных, на которых они паразитируют, и вирус вдруг станет более популярным.

По словам Скулачева, открытие нового вируса не означает, что в будущем может понадобиться вакцинация от него.

"Пока это редкое и не очень опасное заболевание. От таких вещей специально вакцину не разрабатывают. Приложенные усилия не оправдываются той пользой, которую она может принести", – указывает эксперт.

Не очень опасным вирусолог назвал заболевание по той причине, что с его симптомами можно эффективно бороться стандартной терапией против лихорадки. Вероятность выздоровления в этом случае высока, резюмировал Скулачев.

Ранее в Роспотребнадзоре прокомментировали вероятность угрозы распространения опасного вируса Nipah в России. Его выявили у 11 человек в Индии. По словам экспертов, в нашей стране к настоящему времени такие случаи не зафиксированы.