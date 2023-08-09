Москвичам рассказали о погоде 9 августа

Фото: Москва 24/Максим Денисов

В среду, 9 августа, в Москве и области ожидается облачная с прояснениями погода, с кратковременным дождем и грозой. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице составит от 23 до 25 градусов, в Подмосковье – от 22 до 27 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявлял, что на этой неделе высокая температура в столичном регионе пойдет на спад. С 8 августа и до выходных атмосфера станет неустойчивой, что приведет к появлению локального выпадения осадков и грозам.

До этого стало известно, что среднесуточная температура 7 августа в Москве составила 26 градусов. Такая высокая температура случается в последнем месяце лета в среднем один раз в 15 лет.

"Атмосфера": гроза ожидается в Москве 9 августа