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09 июля, 17:42

Общество

Роспотребнадзор заявил о стабилизации эпидситуации по кори и коклюшу в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России стабилизировалась эпидситуация по заболеваемости коклюшем и корью, рассказали представители пресс-службы Роспотребнадзора.

Ведомство опубликовало такие данные по итогам селекторного совещания главы Роспотребнадзора Анны Поповой с руководителями территориальных органов и учреждений службы.

О завершении подъема заболеваемости корью Попова заявила в начале июня. Она назвала этот период ожидаемым и прогнозируемым, подчеркнув, что число заражений интенсивно росло во всем мире. Глава ведомства также обратила внимание, что инфекция была завезена в Россию из других стран.

До этого Роспотребнадзор опубликовал ежегодный доклад о статистике заболеваемости за 2023 год. В документе сообщалось о выявлении роста числа случаев кори, коклюша и бруцеллеза. При этом общее количество заражений снизилось на 30% относительно показателей 2022-го.

Авторы доклада объяснили рост заболеваемости корью "очередным циклическим подъемом", возникшим из-за проблем с вакциной.

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