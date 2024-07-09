Роспотребнадзор заявил о стабилизации эпидситуации по кори и коклюшу в России

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В России стабилизировалась эпидситуация по заболеваемости коклюшем и корью, рассказали представители пресс-службы Роспотребнадзора.

Ведомство опубликовало такие данные по итогам селекторного совещания главы Роспотребнадзора Анны Поповой с руководителями территориальных органов и учреждений службы.

О завершении подъема заболеваемости корью Попова заявила в начале июня. Она назвала этот период ожидаемым и прогнозируемым, подчеркнув, что число заражений интенсивно росло во всем мире. Глава ведомства также обратила внимание, что инфекция была завезена в Россию из других стран.

До этого Роспотребнадзор опубликовал ежегодный доклад о статистике заболеваемости за 2023 год. В документе сообщалось о выявлении роста числа случаев кори, коклюша и бруцеллеза. При этом общее количество заражений снизилось на 30% относительно показателей 2022-го.

Авторы доклада объяснили рост заболеваемости корью "очередным циклическим подъемом", возникшим из-за проблем с вакциной.

