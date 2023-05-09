За сутки в России выявили 2 726 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За минувшие сутки в России зафиксировали 2 726 заболеваний коронавирусом, в результате инфекции скончались 25 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

"По состоянию на 9 мая 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 375 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 32,5%", – отмечается в сообщении.

Согласно информации, выздороветь смогли 3 152 пациента. Рост количества госпитализаций выявили в 33 регионах России, снижение установили в 22 субъектах страны, ситуация не изменилась в 30 областях.

До этого сообщалось, что Роспотребнадзор продолжит контролировать ситуацию с распространением COVID-19, несмотря на решение Всемирной организации здравоохранения об отмене статуса пандемии.

5 мая гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении в мире режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. По его словам, за время пандемии, по официальным данным, вирус унес жизни около 7 миллионов человек.

ВОЗ сообщила о снижении на треть смертности от COVID-19 за последние 4 недели