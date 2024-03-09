Облачную и прохладную погоду прогнозируют в Москве до середины следующей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

До середины следующей недели в столице будет облачно, температура воздуха не поднимется выше 2 градусов. Прогноз погоды на ближайшие дни представлен на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Так, в субботу, 9 марта, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Столбики термометров покажут от минус 2 до 0 градусов. Аналогичные метеорологические условия будут днем в воскресенье, 10 марта. Однако в ночное время температура опустится до 9–11 градусов мороза.

На следующий день, 11 марта, ожидается до 2 градусов. Заметных осадков в Москве не будет, прогнозируется переменная облачность. Ночью может похолодать до минус 11 градусов.

В дневные часы во вторник, 12 марта, температура будет колебаться от минус 3 до 2 градусов, а ночью опустится до минус 12 градусов.

От 3 градусов мороза до 2 градусов тепла будет в среду, 13 марта. При этом в ночное время ожидается от минус 5 до минус 10 градусов.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что сугробы в городе растают не раньше 2–3 апреля. По ее словам, оттепель и снеготаяние временно прекратились.

При этом обилие снега в начале марта уже не является редкостью, добавила эксперт. Такая метеорологическая ситуация повторяется раз в семь лет, объяснила она.

До вечера 10 марта в столице действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.



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