Физфак МГУ вернется к очным занятиям с 11 ноября

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Физический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова вернется к очному формату занятий с понедельника, 11 ноября. Предписание Роспотребнадзора о проведении противоэпидемических мероприятий было отозвано, сообщается в телеграм-канале факультета.

"Информируем вас, что в МГУ пришел отзыв предписания о проведении противоэпидемических мероприятий на физическом факультете. В связи с этим мы возвращаемся к стандартной работе с понедельника, 11 ноября 2024 года", – говорится в сообщении.

При этом в этот день столовые не будут работать.

Ранее Роспотребнадзор получил сообщение о случае кори у студента МГУ, проживающего в общежитии университета. В связи с этим ведомство организовало эпидемиологическое расследование. МГУ рекомендовали провести экстренную вакцинацию контактных лиц и ограничить очное посещение для тех, кто не переболел корью и не привит от нее.

В связи с этой ситуацией физфак ввел срочные противоэпидемические меры и перешел на дистанционный формат обучения. Такие меры были введены для недопущения распространения кори и минимизации срока карантина.

