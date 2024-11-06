Физфак МГУ перешел на дистанционное обучение до 23 ноября из-за кори

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Физический факультет МГУ ввел срочные противоэпидемические меры и перешел на дистанционный формат обучения до 23 ноября из-за кори. Об этом сообщается в телеграм-канале факультета.

"В соответствии с предписанием Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на физическом факультете вводятся срочные противоэпидемические меры", – приводится сообщение администрации.

Кроме того, все учебные занятия, МФК и спецкурсы перенесены на дистанционный формат. Такие меры введены для недопущения распространения кори и минимизации срока карантина, уточнила администрация. Также был прекращен гостевой режим и отменены мероприятия.

Ранее Роспотребнадзор получил сообщение о случае кори у студента МГУ, проживающего в общежитии университета. В связи с этим ведомство организовало эпидемиологическое расследование. МГУ рекомендовали провести экстренную вакцинацию контактных лиц и ограничить очное посещение для тех, кто не переболел корью и не привит от нее.

