Минздрав выпустил памятку по профилактике COVID-19 для школ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минздрав разработал рекомендации по профилактике COVID-19 для образовательных учреждений. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

В памятке отмечается, что иммунитет школьников часто ослаблен, и организм становится подвержен различным инфекциям. Поэтому очень важно внимательно следить за здоровьем подростка. Учителей призвали немедленно обращаться к медработнику, если они заметили, что их ученик испытывает какое-либо недомогание: вялость, насморк, кашель, головная боль.

Детям следует напоминать о стандартных мерах профилактики, которые необходимо соблюдать:

тщательно мыть руки;

держать социальную дистанцию;

следить за личной гигиеной;

использовать антисептики.

"Научите детей не чихать и не кашлять в ладони. Объясните, что при этом инфекция распространяется с рук на окружающие предметы и легко передается окружающим", – говорится в материале.

В такой ситуации лучше использовать бумажные носовые платки и обработать руки антисептиком.

В Минздраве еще раз подчеркнули необходимость соблюдения социальной дистанции, особенно при проведении различных мероприятий, во время совместных завтраков и обедов. Нужно также следить за тем, чтобы ребята не пили из одной чашки.

Кабинеты в школах необходимо регулярно проветривать. Учителей попросили внимательно относиться к собственному самочувствию и не посещать образовательное учреждение, если появились симптомы простуды.

Ранее заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев сообщил, что угрозы очному процессу обучения в школах в связи с ростом заболеваемости в России нет.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введение дополнительных ограничений в России в связи с ростом заболеваемости COVID-19 не требуется. По ее словам, никаких новых ограничений вводить не будут, если не появится новый вариант коронавируса. Она также отметила, что рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 66 регионах. При этом темпы роста замедлились практически на 69%.