Минздрав выпустил памятку по профилактике COVID-19 для школ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Минздрав разработал рекомендации по профилактике COVID-19 для образовательных учреждений. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.
В памятке отмечается, что иммунитет школьников часто ослаблен, и организм становится подвержен различным инфекциям. Поэтому очень важно внимательно следить за здоровьем подростка. Учителей призвали немедленно обращаться к медработнику, если они заметили, что их ученик испытывает какое-либо недомогание: вялость, насморк, кашель, головная боль.
Детям следует напоминать о стандартных мерах профилактики, которые необходимо соблюдать:
В такой ситуации лучше использовать бумажные носовые платки и обработать руки антисептиком.
В Минздраве еще раз подчеркнули необходимость соблюдения социальной дистанции, особенно при проведении различных мероприятий, во время совместных завтраков и обедов. Нужно также следить за тем, чтобы ребята не пили из одной чашки.
Кабинеты в школах необходимо регулярно проветривать. Учителей попросили внимательно относиться к собственному самочувствию и не посещать образовательное учреждение, если появились симптомы простуды.
Ранее заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев сообщил, что угрозы очному процессу обучения в школах в связи с ростом заболеваемости в России нет.
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введение дополнительных ограничений в России в связи с ростом заболеваемости COVID-19 не требуется. По ее словам, никаких новых ограничений вводить не будут, если не появится новый вариант коронавируса. Она также отметила, что рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 66 регионах. При этом темпы роста замедлились практически на 69%.
Распространение ковида в России замедлилось – Роспотребнадзор
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