Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

15:32

Минздрав выпустил памятку по профилактике COVID-19 для школ

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минздрав разработал рекомендации по профилактике COVID-19 для образовательных учреждений. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

В памятке отмечается, что иммунитет школьников часто ослаблен, и организм становится подвержен различным инфекциям. Поэтому очень важно внимательно следить за здоровьем подростка. Учителей призвали немедленно обращаться к медработнику, если они заметили, что их ученик испытывает какое-либо недомогание: вялость, насморк, кашель, головная боль.

Детям следует напоминать о стандартных мерах профилактики, которые необходимо соблюдать:

  • тщательно мыть руки;
  • держать социальную дистанцию;
  • следить за личной гигиеной;
  • использовать антисептики.

"Научите детей не чихать и не кашлять в ладони. Объясните, что при этом инфекция распространяется с рук на окружающие предметы и легко передается окружающим", – говорится в материале.

В такой ситуации лучше использовать бумажные носовые платки и обработать руки антисептиком.

В Минздраве еще раз подчеркнули необходимость соблюдения социальной дистанции, особенно при проведении различных мероприятий, во время совместных завтраков и обедов. Нужно также следить за тем, чтобы ребята не пили из одной чашки.

Кабинеты в школах необходимо регулярно проветривать. Учителей попросили внимательно относиться к собственному самочувствию и не посещать образовательное учреждение, если появились симптомы простуды.

Ранее заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев сообщил, что угрозы очному процессу обучения в школах в связи с ростом заболеваемости в России нет.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введение дополнительных ограничений в России в связи с ростом заболеваемости COVID-19 не требуется. По ее словам, никаких новых ограничений вводить не будут, если не появится новый вариант коронавируса. Она также отметила, что рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 66 регионах. При этом темпы роста замедлились практически на 69%.

Распространение ковида в России замедлилось – Роспотребнадзор

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать