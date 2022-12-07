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14:30

Общество

В Совфеде рекомендовали чиновникам отказаться от поездок за рубеж на Новый год

Фото: depositphotos/londondeposit

Выезд чиновников за рубеж в новогодние праздники нужно исключить. Однако вводить такой запрет на законодательном уровне нет необходимости, рассказал Москве 24 член Совета Федерации Вадим Деньгин.

Ранее в Госдуме выступили с предложением запретить чиновникам на Новый год выезд за границу без необходимости. С соответствующей просьбой к губернаторам российских регионов обратился депутат от "Единой России" Султан Хамзаев. По его мнению, госслужащим необходимо рекомендовать отдых в пределах РФ.

Мы должны находиться здесь, мы здесь нужны, в стране. Ездить за границу – это, конечно, личное желание каждого, но я считаю, что это необходимо исключить, по крайней мере в настоящее время.
Вадим Деньгин
член Совета Федерации

Вместе с тем Деньгин не видит необходимости запрещать выезд на законодательном уровне. По словам сенатора, внутреннего распоряжения для чиновников будет вполне достаточно.

"Здесь вполне достаточно внутренних распоряжений, чтобы никуда не выезжать. Что касается закона, не знаю, насколько это именно та форма. Есть другие формы юридического закрепления поездок чиновников за границу, например как внутреннее распоряжение, где работают те или иные чиновники. Я думаю, что этого будет вполне достаточно", – отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что на территории России расположено достаточно курортов, где можно провести новогодние праздники.

На территории РФ хватает не только курортов для летнего варианта отдыха, но и зимнего. Причем они достаточно высокого уровня, круче, чем даже во многих европейских странах. Я, допустим, никуда за границу не еду.
Вадим Деньгин
член Совета Федерации РФ

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил запретить российским госслужащим для рабочих целей использовать WhatsApp. По его словам, владеющая мессенджером компания сотрудничает с американскими силовиками. Поэтому служебная переписка и документы могут оказаться у ЦРУ и АНБ.

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