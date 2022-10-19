Российским чиновникам могут запретить использовать WhatsApp в служебных целях

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Государственным служащим следует запретить использовать мессенджер WhatsApp в рабочих целях. С таким предложением выступил заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"Не знаю, насколько действенными окажутся эти рекомендации, но доверять WhatsApp свою переписку я действительно никому не советую", – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, руководство компании Meta (корпорация признана экстремистской, террористической и запрещена в России), которой принадлежит мессенджер, ведет тесное сотрудничество с американскими силовиками. Горелкин отметил, что служебная переписка российских чиновников станет подарком для ЦРУ и АНБ.

Ранее специалисты компании Artezio, входящей в группу "Ланит", сделали вывод, что мессенджер WhatsApp является самым ненадежным для личной переписки. Среди недостатков отмечается отсутствие автоматического удаления сообщений, защиты от скриншотов и слабое качество протокола связи.

В свою очередь, глава Zecurion Владимир Ульянов отметил, что использование средств коммуникации должно быть ограниченным из соображений безопасности. Он посоветовал обратить внимание на соцсеть "ВКонтакте".

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