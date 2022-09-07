В ГД высказались об идее ограничить разведение кур на дачных участках

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Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Ренат Сулейманов в разговоре с Москвой 24 не поддержал предложение ограничить разведение домашних птиц на дачных участках.

Ранее стало известно, что Росптицесоюз выступил за пересмотр закона, который дает возможность для своих нужд разводить домашнюю птицу на огородных и садовых участках. Производители мяса считают, что в нынешней редакции он может спровоцировать вспышку птичьего гриппа. Кроме того, они опасаются заноса инфекции на предприятия, а также сокращения производства.

"Я считаю, что не нужно ограничивать разведение кур на участках", – прокомментировал инициативу Сулейманов.





Ренат Сулейманов член комитета Госдумы по аграрным вопросам Если мы сейчас еще истребим всех кур, запретим содержать, то потеряем существенную часть возможностей для граждан обеспечивать себя продовольствием.

Депутат считает, что птицефабрики заинтересованы в том, чтобы люди брали курятину в магазине, а не выращивали птиц самостоятельно. Он добавил, что дачников, которые разводят животных, наоборот, нужно поддерживать.

"Людей, которые разводят птиц, кроликов, наоборот, надо поддерживать и поощрять. Естественно, при соблюдении ветеринарных требований, но доводить все до абсурда, я считаю, крайне непродуктивным", – заключил Сулейманов.

Ранее юрист Марсель Имамов предупредил владельцев дач о наиболее распространенных штрафах зимой. В частности, речь идет про нарушение требований пожарной безопасности. Например, оштрафовать могут за засыпанную снегом территорию, если в результате этого дороги, подъезды и проезды к источникам наружного противопожарного водоснабжения оказываются в ненадлежащим состоянии.