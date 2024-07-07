Небольшая облачность без осадков ожидается в Москве 7 июля

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Небольшая облачность без осадков прогнозируется в столице в воскресенье, 7 июля. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 27 до 29 градусов. В ночь на 8 июля температура может понизиться до 12 градусов.

Атмосферное давление в городе составит 755 миллиметров ртутного столба.

Городские службы ликвидируют последствия прошедшей непогоды в Москве. Поваленные деревья оперативно распиливают и вывозят, а поврежденные конструкции демонтируют. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.

По прогнозам синоптиков, температура до 30 градусов ожидается ко вторнику, 9 июля, в Москве, однако дожди вновь вернутся к середине следующей недели. Вместе с тем они не окажутся такими же сильными, как те, что прошли в городе 5 июля.