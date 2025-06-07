Переменная облачность с дождем ожидается в Москве 7 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность и кратковременный дождь ожидаются в столице в субботу, 7 июня. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 26 до 28 градусов, по области – от 23 до 28 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до 14 градусов, а в Подмосковье – до 12 градусов. Также в отдельных районах Москвы ожидается ночная гроза.

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары. Предупреждение будет действовать с 12:00 субботы, 7 июня, до 18:00 вторника, 10 июня. По данным синоптиков, в эти дни днем воздух может прогреваться до 30–32 градусов.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой жары. На постоянном дежурстве будут находиться аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.