07 июня, 06:22Общество
Переменная облачность с дождем ожидается в Москве 7 июня
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Переменная облачность и кратковременный дождь ожидаются в столице в субботу, 7 июня. Об этом информирует Гидрометцентр России.
По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 26 до 28 градусов, по области – от 23 до 28 градусов.
Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в столице может опуститься до 14 градусов, а в Подмосковье – до 12 градусов. Также в отдельных районах Москвы ожидается ночная гроза.
Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары. Предупреждение будет действовать с 12:00 субботы, 7 июня, до 18:00 вторника, 10 июня. По данным синоптиков, в эти дни днем воздух может прогреваться до 30–32 градусов.
Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой жары. На постоянном дежурстве будут находиться аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.
В выходные столбики термометров могут подняться выше 30 градусов в Москве