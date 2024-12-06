Московская городская военная прокуратура ответит на вопросы 10 декабря

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Московская городская военная прокуратура проведет прямую линию с гражданами по вопросам антикоррупционного обращения 10 декабря. Задать вопрос горожане могут с 09:00 до 17:00 по телефону 8 (495) 941-08-26.

Между тем 19 декабря пройдут ежегодная большая пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным. Сбор вопросов начнется в ночь на 8 декабря, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Для сбора и обработки вопросов впервые применят искусственный интеллект. Сам call-центр второй год подряд разместится в штаб-квартире Народного фронта, отметил руководитель исполкома движения Михаил Кузнецов.

На мероприятие пригласят федеральных и региональных представителей СМИ, а также иностранных журналистов, которые работают на территории России, подчеркнул Песков.