ВЦИОМ: более 65% россиян относятся негативно к восстановлению налога на бездетность

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Подавляющее большинство россиян (67%) не одобряют возвращение налога на бездетность, следует из опроса ВЦИОМ.

Тем не менее 24% граждан России считают, что восстановление налога было бы оправданным решением. Оставшиеся 9% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

В ходе опроса выяснилось, что 26% россиян считают, что введение такого налога могло бы в некоторой степени способствовать увеличению рождаемости. Однако две трети граждан (66%) полагают, что эта мера не оказала бы никакого влияния на рождаемость. Также 8% респондентов затруднились с ответом.

О предложении некоторых депутатов Госдумы возродить налог на бездетность в той или иной форме известно 74% участникам опроса, в то время как 26% ничего об этом не слышали.

Ранее о неуместности налога на бездетность высказалась депутат Нина Останина. По ее словам, пока в стране не обеспечены социальные гарантии, преждевременно говорить о подобном налоге.

Останина подчеркивала, что в советское время вместе с налогом на бездетность государство обеспечивало людей бесплатными яслями, детскими садами и поездками в лагеря, а также предоставляло семьям жилье, рабочие места и достойные зарплаты.

Идею ввести в России налог на бездетность в размере 30–40 тысяч рублей предложил руководитель Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Он также призвал распространить этот налог и на тех, кто не может иметь детей по медицинским показаниям.