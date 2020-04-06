В Союзе журналистов заявили, что СМИ находятся в крайне тяжелом состоянии

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев рассказал, что в крайне тяжелой ситуации сейчас оказались все российские средства массовой информации, передает ИА "НСН".
"Союз журналистов России очень внимательно следит за ситуацией. Мы уже направили письма руководству Москвы с просьбой помочь с защитными средствами и на имя премьер-министра, подобно рассказали, что происходит в разных отраслях журналистики", – заявил Соловьев.
Он рассказал, что Союз журналистов попросил правительство РФ включить печатные СМИ в перечень обязательных к распространению товаров, также, по его словам, были предложены ряд мер, которые сейчас важны для всех отраслей журналистики.
Глава СЖР пояснил, что в качестве дополнительных мер были прописаны отсрочка на полгода всех налоговых платежей, мораторий на проведение проверок, корректировка предоставления отчетности, отсрочка по кредитам и другое.
"Хотя растет телесмотрение, потому что все сидят дома, да и радио слушают, но катастрофически падает реклама. В ближайший год падение рекламного рынка может составить от 30 до 50%. Это критично для выживания очень многих теле- и радиостанций, газет", – заключил глава СЖР.
Ранее руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал, что Россия будет в числе стран, первыми вышедших из нового экономического кризиса. По словам эксперта, бедственное положение мировой экономики, которое наблюдается сейчас, является интенсивным продолжением потрясений 2008 года.
Министр финансов России Антон Силуанов, в свою очередь, заявил, что в стране наступает этап новой экономической реальности. При этом, по словам чиновника, власти полностью готовы к нему. Он также отметил, что последствия распространения коронавируса будут ощутимы по всем отраслям экономики.
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