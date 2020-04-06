Эксперт предсказал подъем российской экономики в 2021 году

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Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал, что Россия будет в числе стран, первыми вышедших из нового экономического кризиса. Об этом сообщает ИА "НСН".
По словам эксперта, бедственное положение мировой экономики, которое наблюдается сейчас, является интенсивным продолжением потрясений 2008 года.
"Западные экономики будут переживать этот кризис вдвойне сильнее, а истерия от коронавируса там будет больше и дольше, и депрессия, которая последует за обвалом, у них будет дольше. А вот Россия, Китай и Индия будут выходить из этого кризиса первыми", – заявил Колташов.
Специалист объяснил, что российской экономике для роста потребуется крупномасштабное строительство. В первую очередь речь идет о жилье, потом – о необходимой инфраструктуре и развитии транспорта. При этом следует задействовать российские материалы и оборудование.
Кроме того, Василий Колташов назвал одним из слагаемых российского потенциального успеха правильно сформированную "высшую бюрократию", на которую опирается власть, что позволяет в дальнейшем выйти из экономического кризиса.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в стране наступает этап новой экономической реальности. При этом, по словам чиновника, власти полностью готовы к нему. Он также отметил, что последствия распространения коронавируса будут ощутимы по всем отраслям экономики.
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