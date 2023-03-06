В России началась четырехдневная рабочая неделя с выходным в среду

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В России начинается четырехдневная рабочая неделя с выходным днем в среду, 8 марта, в честь Международного женского дня.

Согласно производственному календарю, на празднование 8 Марта отводится один день, перенос выходных не предусматривается.

Кроме того, в предпраздничный день – вторник, 7 марта – продолжительность рабочего дня сокращается на один час.

Ранее флорист Георгий Сухаржевский рассказал, что к Международному женскому дню магазины цветов начинают завышать цены. Вместе с тем эксперт назвал два способа сэкономить на цветах к 8 Марта.

До этого руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде 8 марта. По словам синоптика, к Международному женскому дню дневная температура в Москве поднимется до 2 градусов тепла.

Собянин сообщил, что 8 марта на всех улицах города можно будет парковаться бесплатно

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