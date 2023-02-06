В РФ за сутки выявили 8 084 случая заражения COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие 24 часа в РФ зафиксировали 8 084 новых случая заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Не смогли побороть болезнь 40 пациентов. В общей сложности в РФ было зафиксировано 22 004 828 случаев заражения COVID-19, смертей – 395 319.

Количество выздоровлений за минувшие 24 часа возросло на 5 010 против 5 200 сутками ранее. Госпитализация потребовалась 450 пациентам, что говорит о снижении на 27,2%. Число госпитализаций увеличилось в 23 регионах и снизилось в 47. В 15 субъектах России обстановка не изменилась.

До этого заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, кому следует беспокоиться из-за подвида коронавируса "Кракен". Перед ним уязвимы переболевшие COVID-19 до "Омикрона", а также не привитые и не ревакцинированные люди.



В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии пациента с "Кракеном"

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