Кириенко назвал особенность национального русского характера

Фото: kremlin.ru

По случаю Международного дня добровольцев во имя экономического и социального развития первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал одну из особенностей национального русского характера.

По его словам, россияне отличаются умением приходить на помощь тем, кто оказался в трудном положении, как бы не было тяжело.

"Приходить на помощь тому, кому труднее – это черта национального русского характера", – приводит его слова РИА Новости.

Кириенко также отблагодарил россиян и представителей СМИ за помощь в продвижении волонтерских и добровольческих проектов.

5 декабря в столице наградили 30 горожан знаком "Волонтер Москвы". По словам Сергея Собянина, волонтерскую деятельность в Москве осуществляют порядка 900 тысяч граждан. Они помогают функционированию социальных организаций, а также принимают активное участие в спасательных операциях.

В период с января по сентябрь 2022 года к волонтерскому движению в Москве присоединились более 170 тысяч москвичей. В составе движения в сентябре числилось порядка 850 тысяч человек. Столичные волонтеры участвуют в организации различных спортивных мероприятий и благотворительных проектах, заботятся о животных в приютах.

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