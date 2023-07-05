Жителям Москвы рассказали о погоде 5 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В среду, 5 июля, в столице прогнозируется переменная облачность. По области местами ожидается кратковременный дождь. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 27 до 29 градусов, по области – от 25 до 30 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление в Москве составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе в столичный регион придет жаркая погода. Днем воздух будет прогреваться до 30 градусов, а ночью – до 20.

Вместе с тем ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила, что в четверг и пятницу, 6 и 7 июля, в Москве местами возможно развитие кучевой облачности и небольшой кратковременный дождь.

"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве 5 июля