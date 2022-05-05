Эксперт оценила эффективность колбасы, снижающей сахар в крови

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в разговоре с Москвой 24 усомнилась в абсолютной пользе колбасы, которая снижает уровень сахара в крови.
Ранее сообщалось, что в РФ создали такой продукт. Разработчики отмечают, что употребление этой колбасы способствует снижению уровня глюкозы в крови за счет добавления в нее лекарственного растительного препарата гипогликемического действия, а также настоя створок фасоли. Производство надеются запустить к концу осени.
По словам Диановой, в любой колбасе содержатся и неполезные вещества, поэтому ее нельзя назвать здоровым продуктом, который можно употреблять каждый день.
"Здесь получается, что человек будет пытаться оправдать употребление колбасы, в которой, кроме лекарства, могут быть еще и нитритные соли. Потому что это обязательная составляющая", – пояснила эксперт.
По словам диетолога, чтобы держать уровень сахара в крови под контролем, нужно изменить образ жизни и рацион. "Диабет контролируется проще, чем люди думают. И очень часто на начальных этапах можно обойтись без лекарств, если просто понять смысл заболевания", – заключила эксперт.
Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина посоветовала для снижения уровня сахара в крови включить в рацион продукты, которые богаты веществами, участвующими в регуляции углеводного обмена. В частности, стоит обратить внимание на горбушу, овсянку, чеснок и орехи.
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