164 человека с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В Москве за сутки госпитализированы 164 человека с коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.
После прохождения лечения выздоровели 622 человека. Всего московские врачи вылечили более 2,5 миллиона пациентов.
За минувшие 24 часа выявлено 393 новых случая заражения коронавирусом. На ИВЛ находятся 84 пациента, 16 человек с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19 скончались.
В России за сутки госпитализировали 3 248 человек с коронавирусом, это на 132,3% больше показателя предыдущего дня. Увеличение числа госпитализаций произошло в 66 регионах, а снижение отмечено в 12 субъектах. При этом ситуация осталась без изменений в 7 российских регионах.
Ранее ВОЗ отметила увеличение количества стран, в которых выявляются случаи заражения новыми подвидами штамма "Омикрон". По данным организации, новые подвиды "Омикрона" обладают более высокой заразностью, однако не приводят к более тяжелому течению COVID-19.
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