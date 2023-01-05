Облачная с прояснениями погода и до 10 градусов мороза ожидается в Москве 5 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Облачная с прояснениями погода и небольшой снег ожидаются в столичном регионе в четверг, 5 января, сообщает Гидрометцентр России.

Столбики термометров в Москве покажут от 6 до 4 градусов ниже нуля, вечером похолодает до минус 10 градусов. По области ожидается от 8 до 3 градусов мороза, вечером – до минус 15 градусов.

Ветер северный, северо-восточный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. На дорогах образуется гололед.

Атмосферное давление составит 741 миллиметров ртутного столба.

Оранжевый уровень погодной опасности ранее был введен в Москве и Московской области из-за аномально низких температур. Предупреждение в столичном регионе будет действовать с 21:00 четверга, 5 января, до 21:00 субботы, 7 января.

В связи с предстоящими сильными морозами столичные коммунальщики начали поэтапно повышать температуру в системе отопления. Как уточнял ранее заммэра Москвы Петр Бирюков, к вечеру 5 января температура теплоносителя достигнет максимальных значений – 130 градусов.

В период аномальных холодов следует выбирать более теплую одежду и обувь с утепленной подошвой, рассказали ранее в столичном главке МЧС. Спасатели посоветовали не держать лицо на морозе отрытым, а также скрыть запястья, пальцы, щиколотки и голову.

Помимо этого, в ведомстве рекомендовали больше двигаться, не пить горячий чай и не принимать горячий душ после того, как пришли домой. Это связано с тем, что резкие перепады температур могут оказать серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.



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