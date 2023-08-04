В Госдуме предложили обязать сокращать рабочий день во время жары

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил обязать работодателя сокращать рабочий день по требованию сотрудника при высоких температурах в помещении. Законопроект внесут на рассмотрение 4 августа, сообщает RT.

По его словам, законопроект предполагает сокращение рабочего дня на один час при температуре 28,5 градуса, на два часа – при значениях от 28,6 до 29 градусов и на четыре часа – от 29,1 градуса.

Роспотребнадзор рекомендовал сократить продолжительность работы на один час при отметке в 28,5 градуса, на два часа – при температуре до 29 градусов и на четыре часа – при повышении значений до 30,5 градуса.

Документом предлагается дополнить статью 92 Трудового кодекса РФ.

"Целью законопроекта является совершенствование правового регулирования трудовых отношений, создание благоприятных условий труда и обеспечение соблюдения защиты прав и интересов работников при выполнении работ в условиях повышенных температур воздуха", – отмечается в законопроекте.

Ранее в столичном управлении МЧС РФ предупредили, что с 5 по 7 августа в Москве ожидается повышение температуры воздуха до 34 градусов. Пока что самым жарким днем этого лета считается 6 июля, когда метеостанция на ВДНХ зафиксировала 29,1 градуса.

В связи с прогнозируемой жарой спасатели посоветовали горожанам не перегреваться на солнце, носить светлую одежду и пить много воды. Купаться следует только в разрешенных водоемах на специально оборудованных пляжах, напомнили в МЧС.

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