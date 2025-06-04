Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве 4 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и местами кратковременный дождь ожидаются в Москве в среду, 4 июня. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет от 22 до 24 градусов, в Подмосковье – от 19 до 24 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до 9 градусов, по области – до 7 градусов.

Желтый уровень погодной опасности из-за риска пожаров продлили в Москве до четверга, 5 июня. Кроме того, аналогичное предупреждение действует в Подмосковье.

Столбик термометра в столичном регионе поднимется до плюс 32 градусов в начале следующей недели. Вместе с тем также ожидается грозовой фронт, который принесет во вторник, 10 июня, ливни и грозы.