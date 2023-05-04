Оранжевый уровень опасности из-за заморозков объявлен в Московском регионе на утро 6 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оранжевый уровень опасности из-за заморозков объявили в Москве и Подмосковье на утро 6 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Заморозки. Период предупреждения – с 02:00 6 мая до 08:00 6 мая", – отметили в сообщении.

Синоптики предупредили, что в Москве ожидается температура до минус 1 градуса, в Московской области – до минус 2.

Ранее в Гидрометцентре России предупредили москвичей и жителей Подмосковья о заморозках 5 мая. Период предупреждения в Москве – с 03:00 до 07:00, а в Московской области – с 03:00 до 08:00.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что в первую неделю мая в Москве выпадет 120% осадков, во вторую – 80%. Температура вернется к климатической норме только во второй декаде месяца. С приближением лета москвичей ожидает тепло до 20 градусов.



Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве 5 мая