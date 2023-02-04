Жителей столичного региона предупредили о гололедице

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Такой уровень погодной опасности будет действовать в Москве и области до 9:00 5 февраля. Кроме того, желтый уровень погодной опасности был также объявлен во всех соседних областях, кроме Смоленской.

Ранее москвичей предупредили о небольшом снеге и облачной погоде. Температура воздуха днем 4 февраля в столице будет в пределах от 0 до 2 градусов мороза. На дорогах ожидается гололедица.

До этого замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что в первые февральские выходные москвичей ожидают пасмурная погода и небольшой снег. Он отметил, что сейчас на московскую зону влияет теплый, южный циклон.

"Атмосфера": облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве в выходные 4–5 февраля

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