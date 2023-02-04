Москвичей предупредили о небольшом снеге и облачной погоде

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В субботу, 4 февраля, в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом, в Московской области местами прогнозируются умеренные осадки. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 0 до 2 градусов мороза. На дорогах ожидается гололедица.

По данным метеорологов, в Москве будет дуть ветер переменных направлений со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что в первые февральские выходные москвичей ожидают пасмурная погода и небольшой снег. Он отметил, что сейчас на московскую зону влияет теплый, южный циклон.

Циклон будет уходить на следующей неделе, давление будет расти. С понедельника, 6 февраля, в столице похолодает. Самый холодный день выпадет на 7 февраля – столбики термометров опустятся до 8 градусов мороза. При этом с 8 февраля опять пойдет потепление.

"Атмосфера": облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве в выходные 4–5 февраля

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