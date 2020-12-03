Бари Алибасова госпитализировали в столице

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Продюсера Бари Алибасова доставили в одну из столичных больниц с низким давлением, сообщил РИА Новости директор артиста Вадим Горжанкин.

"Бари Каримовичу вечером стало плохо, вызвали скорую помощь, у него оказалось очень низкое давление. Его госпитализировали", – сказал Горжанкин.

По его словам, если все будет нормально, артиста выпишут в субботу.

Горжанкин добавил, что одной из причин ухудшения самочувствия Алибасова может быть "передозировка препаратом "Виагра".

В начале июня 2019 года Бари Алибасова госпитализировали, после того как он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Впоследствии продюсер подал на производителей средства в суд, но его иск был отклонен.

