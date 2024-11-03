Снег и гололедица ожидаются в Москве в воскресенье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Небольшой снег местами и гололедица прогнозируются в Москве 3 ноября, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, в течение дня ожидается облачная погода с прояснениями, воздух прогреется до 2 градусов тепла.

Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами порывы достигнут 16 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ноябре в центре Европейской России средняя месячная температура прогнозируется около нормы.

В свою очередь, синоптик прогностического центра "МЕТЕО" Александр Ильин отметил, что 7 ноября в Москву придет потепление.