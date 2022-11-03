В Москве за сутки выявили 843 случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За последние сутки в Москве выявили 843 новых случая коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19

Госпитализация потребовалась 130 горожанам. Между тем от последствий инфекционного заболевания скончались 13 человек, а выздоровели после прохождения лечения 760 пациентов.

Всего с начала пандемии в российской столице зафиксировали 3 233 161 случай коронавируса. За это время благополучно перенесли болезнь 3 042 592 человека.

В России общее число заражений за минувшие 24 часа составило 6 375. Болезнь перебороли 9 774 человека, госпитализация потребовалась 1 235 людям.

Ранее внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России стабилизировалась. По его словам, это стало следствием формирования у населения страны определенного иммунитета.



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