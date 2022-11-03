В России за сутки выявили 6 375 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за прошедшие сутки выявили 6 375 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За последние 24 часа госпитализировали 1 235 человек, что на 6,4% меньше, чем накануне. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 34 регионах, снижение – в 40 субъектах страны. В 11 субъектах ситуация не изменилась.

Болезнь за прошедшие сутки перебороли 9 774 человека. Скончались за сутки 73 человека.

Всего с начала пандемии в РФ выявили 21 447 518 случаев коронавируса. Умерли с начала пандемии 390 388 человек. Количество людей, переборовших болезнь, выросло до 20 832 520.

Ранее в Минздраве заявили о стабилизации эпидситуации по коронавирусу в России. Уточнялось, что это является следствием того, что у граждан сформировался определенный уровень иммунитета в результате проведения вакцинации и вследствие перенесенного заболевания.

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