Четверть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Минувшей ночью в Москве отметили прирост осадков около 20 миллиметров. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные столичного метеобюро.
"В городе за несколько часов выпала примерно четверть месячной нормы осадков. Данные получены в 06:00 с главной метеостанции на ВДНХ", – уточнили синоптики.
Месячная норма осадков для августа в Москве составляет 77 миллиметров.
Накануне на столицу обрушились сильные ливни с грозами и шквалистым ветром. В связи с непогодой были отменены более 30 рейсов в аэропортах города, причем 23 из них – в Шереметьево.
По данным Гидрометцентра России, во вторник, 3 августа, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Воздух прогреется до плюс 25 градусов.
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