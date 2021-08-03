Четверть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве

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Минувшей ночью в Москве отметили прирост осадков около 20 миллиметров. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные столичного метеобюро.

"В городе за несколько часов выпала примерно четверть месячной нормы осадков. Данные получены в 06:00 с главной метеостанции на ВДНХ", – уточнили синоптики.

Месячная норма осадков для августа в Москве составляет 77 миллиметров.

Накануне на столицу обрушились сильные ливни с грозами и шквалистым ветром. В связи с непогодой были отменены более 30 рейсов в аэропортах города, причем 23 из них – в Шереметьево.

По данным Гидрометцентра России, во вторник, 3 августа, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Воздух прогреется до плюс 25 градусов.