Синоптик Вильфанд: частицы пепла вулкана Этна не долетят до Москвы

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Частицы пепла вулкана Этна, расположенного на Сицилии, не долетят до столичного региона. Об этом Москве 24 рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам эксперта, продукты вулканических выбросов Этна базальтовые, они оседают очень быстро.

"Если была бы какая-то опасность, то, естественно, авиасообщение было прекращено", – подчеркнул он.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что частицы пепла из вулкана Этна могут долететь до Московского региона. Она также предположила, что основная масса осядет по пути. При этом, указывала синоптик, подобная ситуация не должна сказаться на характере атмосферных процессов в городе.

Вулкан Этна выбросил облако дыма и пепла 2 июня. Активность в Юго-Восточном кратере перешла к выбросу лавы.

Этна – самый высокий в Европе действующий вулкан. Последний раз он извергался в июле 2024 года, что привело к выбросу дыма и пепла на высоту 4,5 километра.