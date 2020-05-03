Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,3 млн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,3 миллиона человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
За сутки в мире зафиксировано более 82,7 тысячи заболевших. Всего во всем мире общее число составляет 3 349 786 человек. Количество летальных исходов выросло на 8 657 – до 238 628. Большинство случаев зарегистрировано в Европе (1 518 895).
В России за последние сутки подтвердили 10 633 новых выявленных случая COVID-19, из них 5 948 – в Москве. Новые случаи зафиксированы в 85 регионах страны, у половины выявленных не было симптомов.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что мир не избежит второй волны коронавируса из-за отсутствия иммунитета к этому вирусу у большинства людей.
Вуйнович выразила мнение, что для недопущения вспышки распространения инфекции во время второй волны COVID-19 нужно использовать нынешний опыт.
По ее словам, людям необходимо ограничить контакты. Представитель ВОЗ РФ добавила, что если использовать эти знания, "уровень заболеваемости удастся держать на низком уровне до момента, когда будет понятно, как формируется серологическая прослойка, иммунитет".
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