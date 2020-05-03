Более 84% новых заболевших младше 65 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Более 84% среди новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

"39,2% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% – от 46 до 65 лет, 10% – от 66 до 79 лет, еще 5,5% – старше 80 лет", – говорится в сообщении.

При этом детей среди выявленных случаев – 9,3%. Таким образом, общее число инфицированных в Москве составило 68 606.

Отмечается, что все пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением

Согласно последним данным, в России подтвердили 10 633 новых случая коронавируса. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 134 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что Москва резко увеличила тестирование на коронавирус. Именно этим и обусловлен рост числа заболевших.

Мэр отметил, что, согласно скрининговым исследованиям различных групп населения, реальное количество выявленных пациентов с COVID-19 составляет около 2% от общего количества жителей столицы.