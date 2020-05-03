В России провели более 4 млн тестов на коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России провели более 4 миллионов тестирований на выявление коронавирусной инфекции.

"В Российской Федерации проведено более 4,1 млн тестов на коронавирус", – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Уточняется, что за прошедшие сутки медиками было сделано 174 тысячи исследований.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что Москва резко увеличила тестирование на коронавирус. Мэр отметил, что согласно скрининговым исследованиям различных групп населения, реальное количество заразившихся COVID-19 составляет около 2% от общего количества жителей столицы.

При этом в Роспотребнадзоре не исключили ужесточения самоизоляции после майских праздников. Глава ведомства Анна Попова заявила, что к этому может привести безответственное отношение граждан, не соблюдающих режим самоизоляции в период майских праздников.