Еще 655 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве выздоровело еще 655 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших продолжает увеличиваться– в последние несколько дней мы фиксируем уже более 600 человек ежедневно", – сообщила она.

Так, за прошедшие сутки в столице болезнь удалось побороть 655 пациентам. Общее число выздоровевших достигло 7029 человек.

За минувшие сутки в России подтвердили 9 623 случая заражения COVID-19. Больше всего зараженных в Москве – 5 358. Такое число выявленных заболевших обусловлено тем, что в столице резко увеличили тестирование на коронавирус.

Накануне об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что, согласно скрининговым исследованиям различных групп населения, реальное количество заразившихся COVID-19 составляет около 2% от общего количества жителей столицы.