Суды в РФ стали учитывать специфику работы удаленных сотрудников при рассмотрении споров

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За последние год-полтора произошли существенные изменения в подходах судов к рассмотрению споров об увольнении. В частности, стала учитываться специфика работы удаленных сотрудников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова руководителя практики трудового права компании "Технологии доверия" Алексея Дингина на круглом столе "Актуальные вопросы налогообложения и найма персонала".

В частности, были приведены три примера из практики рассмотрения конфликтных ситуаций с дистанционными сотрудниками.

В первом случае рассматривалась жалоба работника, который устроился в нижнекамскую компанию, однако был оформлен в ее московском подразделении. После того, как руководство решило сократить его должность, ему предложили другие свободные вакансии компании в Москве, так как, по трудовому договору, он работал именно там.

Однако мужчина решил обратиться в кассационный суд из-за того, что работодатель не предложил ему вакансии в Нижнекамске. Суд встал на сторону работника, исходя из того, что удаленным сотрудникам необходимо предоставлять вакансии не только в том месте, где работник находится по договору, но и там, где находится сама организация.

Во втором случае работодатель уволил удаленную сотрудницу, которая не вышла на рабочее место в офис по его требованию. Тем не менее она продолжила работать дистанционно. Поводом для увольнения стал прогул.

Мосгорсуд поддержал сотрудницу, указав на то, что ее работодатель не предоставил веских доказательств того, что подчиненная отсутствовала на рабочем месте, местоположение которого в принципе не было однозначно указано в ее трудовом договоре. Также в пользу сотрудницы сыграло то, что она продолжила работать дистанционно.

В заключительном случае работодатель уволил удаленного сотрудника после того, как он не выходил на связь более двух рабочих дней. Однако работник обратился в суд, заявив, что компания не потребовала с него письменного объяснения его поведения прежде, чем уволить. В данном случае суд также встал на сторону сотрудника, обозначив, что очень важно выяснить, были ли уважительные причины для такого невыхода на связь.

Ранее сообщалось, что законопроект о запрете удаленной работы из-за границы для работников ряда отраслей могут внести в Госдуму в начале 2023 года.

Помимо этого, в Совфеде призвали запретить удаленную работу для компаний, работающих с персональными данными. Так, председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила создать реестр компаний с доступом к персональным данным, которые влияют на безопасность.

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