Большинство россиян признались, что увольнялись с работы на положительной ноте

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Большинство россиян рассказали, что увольнялись с работы на положительной ноте, сообщает "Газета.ру".

Согласно данным онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и исследовательского центра "Зарплата.ру", 89% респондентов хотя бы раз в жизни увольняли.

"57% россиян расстались с бывшим коллективом на положительной ноте. 8% признались, что расходились с негативом и ссорой, обе стороны остались недовольны друг другом", – отмечается в сообщении.

Среди основных причин увольнения 43% опрошенных назвали недовольство условиями труда, заработной платой или проектами, 14% респондентов пришлось поменять работу в связи с поступлением предложения с лучшими условиями, а 9% – из-за переезда в другой город.

Согласно результатам исследования, 42% россиян при увольнении испытывали воодушевление в течение двух недель отработки, 34% – облегчение, 27% – неопределенность и 16% респондентов ощущали тревожное состояние.

На новом месте работы 32% опрошенных испытывали чувство удовлетворения, однако параллельно ощущали и негативные эмоции. Так, 20% респондентов заявили о чувстве неуверенности, 13% отметили имеющиеся сомнения в выборе места работы. Несмотря на эти показатели, почти половина россиян – 49% – ощущали уверенность в своем профессионализме и возможности влиться в коллектив.

Увольнение в основном оказывало положительное влияние на самооценку опрошенных. 43% участников опроса отметили, что стали чувствовать себя более уверенно, 36% считают, что увольнение не оказало никакого влияния на самоощущение.

После увольнения 45% респондентов утешали родные и близкие, 16% – больше отдыхали и занимались хобби, 12% – находили утешение в алкоголе и вкусной еде. Кроме того, 35% предпочли ничего не делать.

Ранее юрист Александр Хаминский рассказал, что работодатель может уволить недобросовестного сотрудника за нарушение трудовой дисциплины либо после его привлечения к ответственности за имущественное правонарушение.

Он отметил, что в основе большинства судебных решений в пользу работника лежит недостаточная фиксация его проступков и их неправильная квалификация. Кроме того, часто недобросовестные сотрудники разбираются в праве гораздо лучше своих руководителей.

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