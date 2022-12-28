Юрист назвал способы уволить недобросовестного сотрудника

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Работодатель может уволить недобросовестного сотрудника за нарушение трудовой дисциплины либо после его привлечения к ответственности за имущественное правонарушение, заявил юрист Александр Хаминский. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, в основе большинства судебных решений в пользу работника лежит недостаточная фиксация его проступков и их неправильная квалификация. Кроме того, часто недобросовестные сотрудники разбираются в праве гораздо лучше своих руководителей. При этом Хаминский напомнил, что практически все основания для увольнения содержатся в статье 81 Трудового кодекса.

"Самые популярные: однократное грубое и неоднократные нарушения трудовой дисциплины – прогулы, оставление рабочего места без уважительной причины, появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, нарушение требований по охране труда и другие", – сказал он.

Эксперт отметил, что уволить сотрудника за растрату, хищение или умышленное повреждение имущества можно только после его привлечения к административной или уголовной ответственности. Так, материально ответственные кадры могут быть уволены при наличии подтверждения факта утери или присвоения утерянных ценностей. Кроме того, основанием для увольнения сотрудника может стать проваленная аттестация.

"Но в случае аттестации работника необходимо уведомить о процедуре еще при приеме на работу, и аттестации должны подлежать все сотрудники данной категории", – пояснил Хаминский.

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