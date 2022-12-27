Более 70% россиян не получат дополнительных выплат к Новому году

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Около 72% работающих россиян не получат денежных выплат к Новому году. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"То, что 72% опрошенных сказали, что не получают никаких дополнительных выплат к Новому году, это, конечно, очень много. В прошлые годы гораздо больше людей получали новогодние премии, бонусы и 13-ю зарплату", – прокомментировала карьерный консультант Галина Бобкова.

По словам эксперта, отсутствие 13-й зарплаты говорит о не самом лучшем положении дел в компании с точки зрения финансов. Поэтому Бобкова посоветовала россиянам не делать поспешных выводов и не увольняться в случае отсутствия дополнительных выплат, поскольку ситуация на рынке труда остается неоднозначной.

13-ю зарплату в 2022 году получат только 7% респондентов. Еще 14% ожидают новогоднюю премию, 4% опрошенных сообщили, что 13-ю зарплату в компании получают лишь некоторые сотрудники, 3% уточнили, что денежное вознаграждение возможно только по итогам хорошей работы.

Ранее юрист Елена Кудерко сообщила, что, помимо зарплаты, сотрудники могут претендовать на оплату отпуска, больничного и командировок. Также официально трудоустройство предусматривает оплату переработок. Кроме того, в компаниях ежегодно должен индексироваться оклад.



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