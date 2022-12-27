Эксперт перечислила обязательные выплаты сотрудникам, помимо зарплаты

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Официальное трудоустройство гарантирует сотруднику ряд обязательных выплат, помимо зарплаты. Об этом в беседе с РИА Новости/Прайм сообщила юрист Елена Кудерко.

Сотрудники могут претендовать на оплату больничного. При минимальном стаже она стартует от 456 рублей в день, при максимальном (от восьми лет) – 100% зарплаты, но не более 2 572 рублей в день, сообщила эксперт. Отпуск оплачивается исходя из среднего заработка, и не только базовые 28 дней, но и дополнительные дни, если они положены работнику, сообщила эксперт.

Если сотрудник работает сверх нормы, ему также полагается оплата за каждый последующий час. Первые 2 часа переработки оплачиваются в 1,5 раза выше, чем час работы до окончания рабочего дня, заметила специалист. Сотрудник также вправе самостоятельно выбрать вознаграждение за переработки – взять отгул или получить денежные средства.

Официально трудоустроенным специалистам также должны оплачивать командировочные. Размер командировочных определяется внутренними документами компании, но не менее 700 рублей в день.

Помимо этого, сотрудник может претендовать на компенсацию за использование личного автомобиля, ноутбука и сотовой связи. Прекращение работы по вине компании оплачивается в размере 2/3 от среднемесячного заработка сотрудника.

Имеющим профессиональные заболевания или травмы могут оплатить санаторно-курортный отдых из средств ФСС. Пособие по беременности и родам также оплачивается за счет фонда.

Помимо этого, Кудерко напомнила об обязательной индексации зарплаты не менее одного раза в год. При этом индексацию нельзя считать повышением оплаты труда сотрудника. Она производится с целью сохранения уровня заработка с учетом макроэкономической ситуации в стране.

Ранее выяснилось, что идеальный ежемесячный доход для россиян в 2023 году должен составлять около 135 тысяч рублей. При этом средний ожидаемый доход в месяц, по мнению жителей РФ, составит около 84 тысяч рублей. По личным ожиданиям россиян больше всего будут получать специалисты сферы транспорта (92 тысячи рублей), строительства (90 тысяч), индустрии красоты (86 тысяч) и IT (83 тысячи).



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