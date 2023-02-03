В Минздраве концептуально поддержали идею маркировать сладкие напитки, как сигареты

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Департамент медпомощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России концептуально поддержал предложение маркировать упаковки сахаросодержащих напитков, как сигареты и другие табачные изделия, размещая на них информацию об их вреде для здоровья. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ведомство.

Соответствующее предложение на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко направил Институт исследования проблем современной политики. Глава института Антон Орлов сообщил, что многие люди, особенно дети, не осознают вред сладких газировок.

В департамента Минздрава согласились с угрозой употребления сладких напитков для общественного здоровья, подчеркнув, что подобные газировки являются одним из факторов роста в мире ожирения и других болезней.

"Многочисленные исследования показывают, что высокое потребление сахаросодержащих напитков вредно для здоровья, повышает риски развития сахарного диабета второго типа, ишемической болезни сердца, инфарктов, инсультов, рака, болезней печени, депрессии, а также смерти от всех причин", – добавили в ведомстве.

В Минздраве поддержали концептуально предложение о маркировке газировки, однако добавили, что идея еще требует научно-обоснованного подхода.

Ранее Минпромторг предложил маркировать питьевую воду для детского питания в России. Такая обязательная цифровая маркировка может стартовать уже с 1 сентября 2023 года.

Вице-премьер России Татьяна Голикова также поручила Минздраву и Минпромторгу проработать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. К тому же Голикова также предложила ввести маркировку на тарах энергетиков и ограничить максимальный объем напитков до 0,5 литра.

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