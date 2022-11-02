В России за сутки выявили 6 385 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В России выявили 6 385 новых случаев коронавируса за сутки, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За последние 24 часа госпитализировали 1 320 человек, что меньше в сравнении с предшествующими сутками на 11,1%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 35 регионах, снижение – в 41 регионе страны. В девяти субъектах РФ ситуация не изменилась.

За сутки болезнь в России переборол 10 241 человек. Скончались за сутки 68 человек.

Ранее в Минздраве заявили о стабилизации эпидситуации по коронавирусу в России. Уточнялось, что это является следствием того, что у граждан сформировался определенный уровень иммунитета в результате проведения вакцинации и вследствие перенесенного заболевания.

При этом, как отмечал ранее вирусолог Виктор Ларичев, говорить о победе над коронавирусом еще рано, эпидемиологическая ситуация еще может ухудшиться.



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