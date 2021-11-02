В Москве выявили 5 736 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве за сутки выявили 5 736 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.
За 24 часа в столице госпитализировали 1 568 человек, на ИВЛ находятся 767. При этом выздоровели в столице еще 6 359 человек.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 605 363", – говорится в сообщении.
В столице за прошедшие сутки скончались 98 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19.
В России за 24 часа подтвердили 39 008 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 8 593 200 случаев COVID-19.
Ранее стали известны сроки выхода РФ на плато по заболеваемости коронавирусом. По словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, стабилизация ситуации с COVID-19 в стране возможна через две недели.
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