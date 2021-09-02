Обязательную самоизоляцию для приезжающих в РФ из Британии могут отменить

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Роспотребнадзор предложил отменить обязательную самоизоляцию для приезжающих в РФ из Великобритании. Такой проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве признали утратившим силу постановление главного санитарного врача об обеспечении режима изоляции лиц, прибывших из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с целью предотвращения распространения COVID-19. Тогда приезжающим в РФ необходимо было соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней.

Ранее сообщалось, что Москва обсуждает с Лондоном взаимное признание сертификатов вакцинации от коронавируса, заявка о признании вакцины "Спутник V" направлена Великобритании.

В свою очередь, Евросоюз признал сертификаты о вакцинации Ватикана и Сан-Марино. В последнем население массово прививалось российским препаратом "Спутник V". В Еврокомиссии сообщили, что признание сертификатов Сан-Марино не означает одобрение "Спутника V" в Европе. Также там уточнили, что каждая из стран ЕС должна самостоятельно принимать решение, признавать ли на своей территории сертификаты, выданные привитым "Спутником V".