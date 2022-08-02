СК проведет проверку по жалобам жителей Реутова на строительство ТЦ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Следственный комитет России начнет проверку по факту жалоб от жильцов из многоквартирных домов в Реутове, где планируется строительство торгового центра, передает РИА Новости.
"Председатель Следственного комитета России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову Александру начать процессуальную проверку по данному факту и доложить о ситуации", – указано в ведомстве.
Жители Реутова Московской области пожаловались на то, что из-за строительства торгового комплекса лишатся парковки и зеленой зоны. Они потребовали расторгнуть договор аренды и остановить строительство в ущерб озеленению.
В начале июля следователи организовали проверку после ночного пожара в частной клинике в Алтуфьевском районе Москвы. В результате был задержан генеральный директор медучреждения.
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